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Происшествия

19:55

Суд арестовал подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области

суды происшествия

Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Советский районный суд Рязани арестовал подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка. Это бывший отчим мальчика Владислав Цикунов и трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева, передает РИА Новости.

По данным следствия, подросток пропал 8 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Тело мальчика нашли в лесу 13 октября с признаками насильственной смерти.

К преступлению оказались причастны бывший отчим мальчика 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения. На допросе Цикунов заявил, что убийство совершила его знакомая, пока он ждал в машине. По его словам, Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело мальчика, а не убивать его.

Женщина же рассказала, что она вместе с Цикуновым поехала в поселок, чтобы посмотреть дом. По ее словам, мужчина зашел внутрь, а она осталась в машине. Через какое-то время, как уверяет подозреваемая, Цикунов попросил ее помочь убрать в доме, где она увидела кровь.

Суд арестовал подозреваемых до 10 декабря 2021 года включительно.

Ранее мать подозреваемой женщины рассказала о дочери. По ее словам, оккультизмом она увлеклась после встречи с отчимом погибшего мальчика.

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