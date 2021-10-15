Суд арестовал подозреваемых в ритуальном убийстве 15-летнего подростка в Рязанской области

19:55
Фото: СУ СК РФ по Рязанской области
Советский районный суд Рязани арестовал подозреваемых в убийстве 15-летнего подростка. Это бывший отчим мальчика Владислав Цикунов и трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева, передает РИА Новости.
По данным следствия, подросток пропал 8 октября. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Тело мальчика нашли в лесу 13 октября с признаками насильственной смерти.
К преступлению оказались причастны бывший отчим мальчика 1969 года рождения и жительница Московской области 1992 года рождения. На допросе Цикунов заявил, что убийство совершила его знакомая, пока он ждал в машине. По его словам, Корнеева должна была нанести пентаграмму на тело мальчика, а не убивать его.
Женщина же рассказала, что она вместе с Цикуновым поехала в поселок, чтобы посмотреть дом. По ее словам, мужчина зашел внутрь, а она осталась в машине. Через какое-то время, как уверяет подозреваемая, Цикунов попросил ее помочь убрать в доме, где она увидела кровь.
Суд арестовал подозреваемых до 10 декабря 2021 года включительно.
Ранее мать подозреваемой женщины рассказала о дочери. По ее словам, оккультизмом она увлеклась после встречи с отчимом погибшего мальчика.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: