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Жители поселка под Рязанью рассказали свою версию ритуального убийства подростка

Мистика или расчет? Почему смерть подростка под Рязанью связывают с оккультизмом
происшествия регионы

Под Рязанью полицейские нашли тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Школьник пропал 8 октября. Следствие считает, что убийство было ритуальным, а по подозрению в нем задержали отчима мальчика и его подругу. Расскажем все подробности случившегося.

Спрятали под мусором

Фото: СК РФ

Мальчик вместе со своей семьей жил в поселке учхоза "Стенькино" под Рязанью. Он пропал 8 октября, после 9 часов вечера мать не нашла его дома, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Родственники, друзья и знакомые тоже не могли с ним связаться.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 13 октября в заброшенном колодце в лесополосе рядом с деревней Земенки. Его спрятали под землей и мусором. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В преступлении подозревают бывшего отчима мальчика 1969 года рождения и его знакомую из Подмосковья, которая младше мужчины более чем на 20 лет. Девушка является мастером спорта по ачери-биатлону, сообщили в СК.

По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.
из сообщения следственного управления СК РФ по Рязанской области

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в машине отчима и по месту жительства подростка нашли следы крови. Она отметила, что, по предварительным данным, в доме мальчика несколько раз ударили ножом, от чего он скончался.

Подозреваемых в преступлении уже задержали, они дали показания. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах убийства. Ход расследования контролирует прокуратура Рязанской области.

"Никакой пентаграммы на спине нет"

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Рязанской области показал фрагмент видео допроса отчима мальчика. По словам мужчины, его знакомая взяла обмотанный тряпкой монтажный гаечный ключ и охотничий нож, чтобы "рисовать". Отчим рассказал, что просил подругу не убивать мальчика. Женщина, по его словам, сказала, что хочет оглушить подростка.

"Она пошла, я остался в машине. По времени, сколько она была, не знаю. Я сидел в темной машине среди поля минут 15. Может, плюс-минус 5 минут. Не знаю, сколько времени прошло", – вспоминал на допросе подозреваемый.

Прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". Я такой: "Хорошо" (посмеялся. – Прим. ред.). У меня шок, истерика.
подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью

После этого отчим и его знакомая пошли посмотреть на тело мальчика, продолжает задержанный. По его словам, ребенок лежал в детской комнате на своей кровати. Голова мальчика была в крови, сказал подозреваемый.

"Я его переворачиваю, а у него вот здесь вот (показывает на плечи. – Прим. ред.) от удара ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет", – приводит подробности отчим.

Я говорю: "А что обряд?" Она: "Ну обряд, говорит, обряд… нужен живой человек". Сейчас я, что ли, говорит, на нем буду рисовать. Уже не надо, говорит, все.
подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью

Мужчина настаивал, что его знакомая не планировала убийство мальчика.

"Свечки, бывало, зажигала"

Фото: телеграм-канал "112"

По информации СМИ, в убийстве подростка подозреваются 52-летний Владислав Цикунов и 29-летняя Мария Корнеева. Мать задержанной в беседе с "360" сказала, что ее дочь раньше не интересовалась оккультными практиками. По ее словам, увлечение появилось после встречи с отчимом погибшего мальчика.

Да вообще не знаю, в чем это заключается. Свечки, бывало, зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который ее этим заразил, он был этим увлечен, вся его семья тоже.
мать подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка

Женщина рассказала, что ее дочь переехала в Рязань для работы в лыжном центре. По ее словам, отчим мальчика помогал девушке делать некий тренажер.

По информации СМИ, Цикунов действительно был одержим оккультными практиками. Якобы в его гараже нашли записи с рунами и изображения Валькирии. По данным источников, обряд был направлен на то, чтобы к мужчине вернулась его бывшая жена, мать убитого мальчика. Мария будто бы вызвалась ему в этом помочь.

Сестра задержанной в разговоре с РЕН ТВ заметила, что родственница в последнее время жаловалась на слежку со стороны бывшей жены мужчины и ее подруги. Более того, женщины якобы тоже используют оккультные практики, уверяет сестра Марии.

Она говорила, что ее беспокоит слежка. Она рассказывала про двух женщин. Она называла конкретно бывшую жену Влада и ее подружку... Они были вовлечены все, и эти подружки тоже увлекались этой тематикой (оккультизмом. – Прим. ред.) немножко, на том же уровне, что и Маша.
сестра подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью

Тренер сборной России по ачери-биатлону Владимир Матвеев рассказал ТАСС, что никто из знакомых Корнеевой не замечал у спортсменки склонности к жестокости. По его словам, команда шокирована новостью о ее задержании. В последнее время девушка продолжала претендовать на место в национальной сборной, но у нее появились новые интересы.

Однако не все знакомые с семьей мальчика верят в версию убийства, связанную с мистикой. Одна из жительниц Стенькина рассказала "Московскому комсомольцу", что мать подростка в последние годы судилась с бывшим мужем из-за дома. У мальчика при этом была доля в недвижимости, утверждает она.

О споре вокруг дома в беседе с РИА Новости рассказала и соседка семьи погибшего подростка Алена. По ее словам, при разводе Цикунов потребовал от бывшей супруги либо деньги, либо долю в доме. Якобы мужчина вложил в недвижимость жены средства от продажи своей квартиры, поделилась Алена.

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