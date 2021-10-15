Жители поселка под Рязанью рассказали свою версию ритуального убийства подростка

Под Рязанью полицейские нашли тело 15-летнего подростка с признаками насильственной смерти. Школьник пропал 8 октября. Следствие считает, что убийство было ритуальным, а по подозрению в нем задержали отчима мальчика и его подругу. Расскажем все подробности случившегося.



Спрятали под мусором

Фото: СК РФ

Мальчик вместе со своей семьей жил в поселке учхоза "Стенькино" под Рязанью. Он пропал 8 октября, после 9 часов вечера мать не нашла его дома, рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Родственники, друзья и знакомые тоже не могли с ним связаться.

Тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 13 октября в заброшенном колодце в лесополосе рядом с деревней Земенки. Его спрятали под землей и мусором. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В преступлении подозревают бывшего отчима мальчика 1969 года рождения и его знакомую из Подмосковья, которая младше мужчины более чем на 20 лет. Девушка является мастером спорта по ачери-биатлону, сообщили в СК.





из сообщения следственного управления СК РФ по Рязанской области По версии следствия, смерть мальчику причинена подозреваемыми в связи с совершением ими действий обрядово-культового характера.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что в машине отчима и по месту жительства подростка нашли следы крови. Она отметила, что, по предварительным данным, в доме мальчика несколько раз ударили ножом, от чего он скончался.

Подозреваемых в преступлении уже задержали, они дали показания. Следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах убийства. Ход расследования контролирует прокуратура Рязанской области.



"Никакой пентаграммы на спине нет"

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Рязанской области показал фрагмент видео допроса отчима мальчика. По словам мужчины, его знакомая взяла обмотанный тряпкой монтажный гаечный ключ и охотничий нож, чтобы "рисовать". Отчим рассказал, что просил подругу не убивать мальчика. Женщина, по его словам, сказала, что хочет оглушить подростка.

"Она пошла, я остался в машине. По времени, сколько она была, не знаю. Я сидел в темной машине среди поля минут 15. Может, плюс-минус 5 минут. Не знаю, сколько времени прошло", – вспоминал на допросе подозреваемый.





подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью Прибегает с круглыми глазами: "Я его убила". Я такой: "Хорошо" (посмеялся. – Прим. ред.). У меня шок, истерика.

После этого отчим и его знакомая пошли посмотреть на тело мальчика, продолжает задержанный. По его словам, ребенок лежал в детской комнате на своей кровати. Голова мальчика была в крови, сказал подозреваемый.

"Я его переворачиваю, а у него вот здесь вот (показывает на плечи. – Прим. ред.) от удара ножом два отверстия. Никакой пентаграммы на спине нет", – приводит подробности отчим.





подозреваемый в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью Я говорю: "А что обряд?" Она: "Ну обряд, говорит, обряд… нужен живой человек". Сейчас я, что ли, говорит, на нем буду рисовать. Уже не надо, говорит, все.

Мужчина настаивал, что его знакомая не планировала убийство мальчика.



"Свечки, бывало, зажигала"

По информации СМИ, в убийстве подростка подозреваются 52-летний Владислав Цикунов и 29-летняя Мария Корнеева. Мать задержанной в беседе с "360" сказала, что ее дочь раньше не интересовалась оккультными практиками. По ее словам, увлечение появилось после встречи с отчимом погибшего мальчика.





мать подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка Да вообще не знаю, в чем это заключается. Свечки, бывало, зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который ее этим заразил, он был этим увлечен, вся его семья тоже.

Женщина рассказала, что ее дочь переехала в Рязань для работы в лыжном центре. По ее словам, отчим мальчика помогал девушке делать некий тренажер.

По информации СМИ, Цикунов действительно был одержим оккультными практиками. Якобы в его гараже нашли записи с рунами и изображения Валькирии. По данным источников, обряд был направлен на то, чтобы к мужчине вернулась его бывшая жена, мать убитого мальчика. Мария будто бы вызвалась ему в этом помочь.

Сестра задержанной в разговоре с РЕН ТВ заметила, что родственница в последнее время жаловалась на слежку со стороны бывшей жены мужчины и ее подруги. Более того, женщины якобы тоже используют оккультные практики, уверяет сестра Марии.





сестра подозреваемой в убийстве 15-летнего подростка под Рязанью Она говорила, что ее беспокоит слежка. Она рассказывала про двух женщин. Она называла конкретно бывшую жену Влада и ее подружку... Они были вовлечены все, и эти подружки тоже увлекались этой тематикой (оккультизмом. – Прим. ред.) немножко, на том же уровне, что и Маша.

Тренер сборной России по ачери-биатлону Владимир Матвеев рассказал ТАСС, что никто из знакомых Корнеевой не замечал у спортсменки склонности к жестокости. По его словам, команда шокирована новостью о ее задержании. В последнее время девушка продолжала претендовать на место в национальной сборной, но у нее появились новые интересы.

Однако не все знакомые с семьей мальчика верят в версию убийства, связанную с мистикой. Одна из жительниц Стенькина рассказала "Московскому комсомольцу", что мать подростка в последние годы судилась с бывшим мужем из-за дома. У мальчика при этом была доля в недвижимости, утверждает она.

О споре вокруг дома в беседе с РИА Новости рассказала и соседка семьи погибшего подростка Алена. По ее словам, при разводе Цикунов потребовал от бывшей супруги либо деньги, либо долю в доме. Якобы мужчина вложил в недвижимость жены средства от продажи своей квартиры, поделилась Алена.

