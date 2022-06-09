Хлопок газа произошел в жилом доме в Ставрополе

В Ставрополе прогремел взрыв в многоэтажке. Как сообщили в МЧС, из дома эвакуировали 50 человек. Один пострадал, им сейчас занимаются медики.

По предварительной информации, взорвался бытовой газ на втором этаже. Волной задело несколько квартир. На кадрах видно, что выбиты окна. При этом, как сообщают в МЧС, несущие конструкции здания не нарушены.

Также повреждены шесть автомобилей на парковке. На месте работают экстренные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

