Полиция нашла план преступления в машине подозреваемого в наезде на людей в Берлине – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Представители полиции Берлина нашли письмо, подтверждающее планы совершения преступления, в машине подозреваемого в наезде на людей. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, инцидент не был несчастным случаем. Такого мнения придерживаются представители следственной группы. При этом газета Berliner Zeitung утверждает, что трагедию не рассматривают и как террористический акт.

8 июня стало известно о наезде автомобиля на группу горожан на улице Ранкенштрассе в Берлине. Водителя оперативно задержали.

В спасательной службе впоследствии сообщили, что в результате инцидента пострадали восемь человек, часть из них находится в тяжелом состоянии. Еще один прохожий погиб.