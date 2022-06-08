Один человек погиб, восемь пострадали при наезде авто на людей в Берлине

Фото: телеграм-канал Mash

Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на спасательную службу.

По данным представителей службы, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

ЧП произошло днем 8 июня. Машина совершила наезд на группу прохожих на улице Ранкенштрассе в центре Берлина.

В полиции сообщили, что автомобиль застрял в витрине магазина. Водителя уже задержали, в ближайшее время он будет допрошен, чтобы выяснить, намеренный ли был наезд или случайный.

На месте происшествия вместе с полицейскими работают десятки спасателей.

Два года назад неизвестные на легковом автомобиле въехали в группу людей в Мюнхене. После этого они вышли из машины и начали избивать прохожих. Один из злоумышленников в потасовке использовал нож.

В результате происшествия пострадали как минимум три человека.

