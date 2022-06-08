Один человек погиб, восемь пострадали при наезде авто на людей в Берлине

12:20
Фото: телеграм-канал Mash
Один человек погиб, восемь пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в Берлине, сообщает телерадиокомпания RBB со ссылкой на спасательную службу.
По данным представителей службы, часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.
ЧП произошло днем 8 июня. Машина совершила наезд на группу прохожих на улице Ранкенштрассе в центре Берлина.
В полиции сообщили, что автомобиль застрял в витрине магазина. Водителя уже задержали, в ближайшее время он будет допрошен, чтобы выяснить, намеренный ли был наезд или случайный.
На месте происшествия вместе с полицейскими работают десятки спасателей.
Два года назад неизвестные на легковом автомобиле въехали в группу людей в Мюнхене. После этого они вышли из машины и начали избивать прохожих. Один из злоумышленников в потасовке использовал нож.
В результате происшествия пострадали как минимум три человека.
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