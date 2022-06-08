Автомобиль совершил наезд на группу людей в центре Берлина

12:12
Фото: телеграм-канал Mash
Не менее 10 человек пострадали в результате наезда автомобиля на улице Ранкенштрассе в Берлине, часть из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает радиостанция RBB со ссылкой на спасательную службу немецкой столицы.
Изначально власти сообщали, что по меньшей мере 30 человек пострадали, однако затем эта цифра была скорректирована. При этом, по данным газеты Bild, в результате происшествия один человек погиб.
Водителя, совершившего наезд, задержали полицейские.
"Пока неясно, наехал ли он на людей намеренно или случайно. Мужчина будет допрошен", – заявили в полиции.
Отмечается, что автомобиль ехал сквозь толпу до тех пор, пока не застрял в витрине магазина. В настоящее время полиция рассматривает различные версии ЧП.
Осенью 2021 года водитель внедорожника на полной скорости въехал в толпу участников рождественского парада в американском городе Уокешо, штат Висконсин.
В результате происшествия погибли пять человек, еще порядка 40 получили травмы. Полиция рассматривала различные версии произошедшего, однако позднее было установлено, что наезд не связан с терроризмом.
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