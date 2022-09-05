При взрыве у российского посольства в Кабуле погибли охранник и второй секретарь – СК РФ

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В результате взрыва у посольства России в Кабуле, по предварительным данным, погибли охранник и второй секретарь, сообщили в Следственном комитете РФ.

"Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства в Кабуле", – говорится в сообщении.

Кроме того, совместно с МИД России и правоохранительными органами Афганистана поручено расследовать инцидент и установить всех причастных к нему лиц.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. По некоторым данным, ими могли оказаться дипломат и один из охранников дипмиссии.

