Боевики ИГ взяли ответственность за теракт у посольства РФ в Кабуле – СМИ

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Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт возле посольства РФ в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел утром 5 сентября. Взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По данным Reuters, подрыв совершил террорист-смертник. Между тем телеканал Al Jazeera сообщил, что в результате инцидента погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ позже уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

В связи со случившимся министр иностранных дел в кабмине талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) Амир Хан Моттаки выразил соболезнования главе МИД РФ Сергею Лаврову и заверил, что будет проведено всестороннее расследование теракта.

