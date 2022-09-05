Глава МИД талибов выразил соболезнования Лаврову из-за теракта у посольства РФ в Кабуле

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Министр иностранных дел в кабмине талибов (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) Амир Хан Моттаки по телефону выразил соболезнования главе российского МИД Сергею Лаврову в связи с терактом у дипведомства РФ в Кабуле. Об этом сообщил представитель афганского ведомства Абдул Кахар Балхи в своем Twitter.

"И. о. министра иностранных дел выразил соболезнования своему российскому коллеге в связи с сегодняшним взрывом у посольства РФ в Кабуле и заверил в том, что будет проведено всестороннее расследование", – заявил Балхи.

Утром 5 сентября афганские СМИ сообщили о взрыве на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в Кабуле. Агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей отмечало, что подрыв совершил террорист-смертник. По данным телеканала Al Jazeera, при взрыве погибли и пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва в Кабуле погибли два сотрудника российского посольства. В СК РФ позже уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

