Генсек ООН осудил теракт возле посольства РФ в Кабуле

05 сентября, 23:13
Фото: AP Photo/Theresa Wey
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осуждает теракт у посольства РФ в Кабуле, в результате которого погибли люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы организации Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавил представитель Гутерриша.
Он также добавил, что генсек ООН напоминает о строгом запрете со стороны международного права нападений на гражданское население и дипломатические миссии.
Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента погибли и пострадали не менее 25 человек.
Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.
Позже стало известно, что ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".
Сергей Лавров почтил память убитых сотрудников посольства РФ минутой молчания
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: