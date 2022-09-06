Кремль рассчитывает, что виновные в теракте у посольства РФ в Кабуле понесут наказание

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Кремль рассчитывает, что причастные к террористическому акту у российского дипведомства в Кабуле будут наказаны. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Мы соболезнуем в связи с гибелью наших сотрудников в результате теракта. Мы хотим надеяться, что те, кто устроил это, будут определены и понесут соответствующее наказание. Мы также надеемся, что будут созданы все условия для обеспечения безопасности нашего посольства в Кабуле", – приводит его слова ТАСС.

По словам представителя Кремля, посольство РФ в настоящее время держит связь с властями Кабула и требует усиления мер безопасности.

Утром 5 сентября взрыв прогремел на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания дипведомства РФ в афганской столице. По некоторым данным, в результате инцидента пострадали не менее 25 человек.

Позднее в МИД РФ сообщили, что в результате взрыва скончались два сотрудника российского посольства. В СК РФ затем уточнили, что ими оказались охранник и второй секретарь.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".

