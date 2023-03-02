Три человека погибли при падении украинских ракет на жилой дом в Запорожье

Фото: AP Photo/Kateryna Klochko

В результате падения двух ракет украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) на жилой дом в Запорожье погибли три человека. Об этом в эфире "Соловьев Live" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Минувшей ночью, когда наши ребята отрабатывали по военным объектам украинских боевиков, одна из ракет была сбита системой ПВО режима Зеленского, и эти две ракеты упали на многоэтажку", – сообщил Рогов.

В доме обрушились три этажа. Разрушенными после инцидента оказались 10 квартир.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы на месте ЧП. Из-под них извлекли тела трех погибших, еще три человека были госпитализированы. При этом 11 человек, среди которых была беременная женщина, удалось спасти. Порядка 17 человек эвакуировали.

Ранее возле остановки в Запорожской области было обнаружено взрывное устройство. По данным Минобороны, его разместили украинские диверсанты.

Опасную находку доставила на полигон и уничтожила накладным зарядом военная полиция.

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