Российская ПВО за сутки сбила украинский Ми-8 и 12 беспилотников – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки сбили вертолет Ми-8, а также 12 беспилотников и шесть ракет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Димитров Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

По данным российского военного ведомства, с начала спецоперации ВС РФ сбили 394 самолета, 216 вертолетов, 3 336 беспилотников, а также уничтожили 8 746 автомобилей, 8 162 танка и других боевых бронированных машин, 4 282 артиллерийских орудия, 1 050 РСЗО и 409 ЗРК.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок российских войск, задействованных в спецоперации на Украине. Командующие доложили главе военного ведомства о текущей обстановке на фронте и представили планы дальнейших действий.

В Минобороны РФ рассказали о серьезных потерях ВСУ в зоне спецоперации

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