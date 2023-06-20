Замглавы МИД Украины поделилась фото с Будановым после его долгого отсутствия на публике

Фото: телеграм-канал "Политика Страны"

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова поделилась фотографией с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кириллом Будановым, который какое-то время не появлялся после сообщений о его тяжелых травмах.

"Не муляж, все участники встречи живы и здоровы", – написала Джапарова на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

На одном из снимков можно увидеть самого Буданова, Джапарову, а также диппредставителя Японии на Украине Кунинори Мацуду. Глава ГУР выглядит несколько по-другому, чем раньше. Можно заметить, что Буданов побрит налысо. На втором снимке глава ГУР единственный из пяти участников встречи не смотрит в камеру.

Обе фотографии сделаны на улице. Замглавы МИД не рассказала, зачем Буданов провел встречу с японским дипломатом.

В конце мая российское оборонное ведомство сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также по объектам на украинских аэродромах. Именно тогда Буданов в последний раз появлялся в публичном пространстве.

Между тем СМИ выяснили, что в тот день глава ГУР Украины был травмирован, после чего его эвакуировали сначала на военную базу в Польше, а затем – в госпиталь бундесвера в Берлине.

Британский Telegraph не смог подтвердить данные, что начальник ГУР МО Украины Буданов жив