ГУР Украины утверждает, что глава ведомства Буданов здоров – СМИ

Фото: AP/Ukrainian Presidential Press Office

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что глава ГУР Кирилл Буданов не пострадал во время удара ВС РФ по Киеву. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

"Сегодня с утра (Буданов. – Прим. ред.) был в кабинете, кабинет цел, все прекрасно, командир работает. В какой-то мере он даже потешается вниманию российской пропаганды", – сказал Юсов.

29 мая Минобороны РФ отчиталось о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также по объектам на украинских аэродромах. Тогда же Буданов в последний раз появлялся в публичном пространстве.

На прошлой неделе агентство РИА Новости выяснило, что в тот день глава ГУР Украины получил ранение, после чего его эвакуировали сначала на военную базу в Польше, а затем – в госпиталь бундесвера в Берлине. Официального подтверждения этой информации не было.



Британский Telegraph не смог подтвердить данные, что начальник ГУР МО Украины Буданов жив