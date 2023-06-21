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21 июня, 23:12

Политика

В ГУР Украины признали, что их штаб-квартира в Киеве подверглась атаке

Фото: depositphotos/billperry

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление спикера ГУР Андрея Юсова в эфире местного телеканала.

Одновременно с этим Юсов заявил, что украинское ведомство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее журналисты британского издания The Economist сообщили, что встретились в Киеве с главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым, который в течение длительного времени не появлялся на публике.

29 мая Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по командным пунктам и радиолокационным постам ВСУ, а также по объектам на украинских аэродромах. Именно тогда Буданов в последний раз появлялся в публичном пространстве.

В Главном управлении разведки Украины стали говорить о возможности переговоров

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