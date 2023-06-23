Войска РФ контролируют населенные пункты Садовое в Запорожье и Урожайное в ДНР – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР находятся под полным контролем российских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве также отметили, что бойцы ВС РФ не оставляют украинским войскам никаких попыток продвинуться на ореховском участке фронта. На этом направлении днем и ночью идут артиллерийские бои.

Ранее в Минобороны сообщили, что Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия атаковали по складу с доставленным на Украину иностранным вооружением и военной техникой.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вооруженные силы РФ ликвидировали свыше 13 тысяч бойцов украинской армии, которые были задействованы в контрнаступлении.

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