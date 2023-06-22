Российский военный спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Старший прапорщик группировки "Восток" Павел Иванов спас колонну с боеприпасами от минометного обстрела ВСУ на запорожском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Так, во время движения автомобилей взвода обеспечения на одном из участков этого направления российская колонна подверглась минометному обстрелу. Иванов быстро обнаружил в небе беспилотник, который и вел корректировку огня.

Тогда военнослужащие взвода под руководством старшего прапорщика сбили БПЛА противника из стрелкового оружия, после чего украинские силы прекратили обстрел. Техника и личный состав ВС РФ при этом не пострадали.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях.

До этого российские войска отразили нападение ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекли еще две атаки противника.

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