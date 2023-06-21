ВС РФ уничтожили склады ВСУ боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки уничтожили украинские склады боеприпасов в ДНР, Запорожской и Харьковской областях, сообщает Минобороны РФ.

Склады боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны, 44-й артиллерийской и 60-й механизированной бригад ВСУ уничтожили в районах населенных пунктов Новгородское Донецкой Народной Республики, Новопавловка Запорожской области и Мороховец Харьковской области.

В районе населенного пункта Запасное Запорожской области поразили командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по местам производства украинских ударных беспилотников. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, цель удара была достигнута.

До этого он рассказал, что ВС РФ высокоточным оружием нанесли удары и поразили сосредоточение резервов ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, были уничтожены склады вооружения и иностранной военной техники.

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