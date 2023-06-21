ВС РФ отразили атаки украинских войск на двух направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска отразили нападение ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях, а также пресекли еще две атаки противника. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Так, на южнодонецком направлении подразделения ВС РФ отразили атаку украинской армии в районе населенного пункта Новополь. Понеся потери, противник отступил.

Кроме того, при помощи самоходных артиллерийских орудий "Гиацинт" российские бойцы уничтожили бронированные машины и живую силу ВСУ в районе Сторожевого, а расчетами тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" были поражены украинские подразделения в районе Новодонецкого.

На запорожском направлении солдаты ВС РФ отразили атаку противника в районе Левадного, в результате чего были уничтожены вражеские танки, БМП и живая сила.

Когда подразделения ВСУ попытались перегруппироваться, российские бойцы нанесли по ним удар реактивными системами залпового огня "Град".

Чехов также добавил, что были пресечены две атаки украинских войск в районе населенных пунктов Новоданиловка и Роготино.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска предприняли безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что с 4 июня Вооруженные силы Украины предприняли 263 атаки на российские позиции. Все они были отражены, добавил Шойгу.

Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям