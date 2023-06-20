Шойгу заявил, что ВС РФ отразили все 263 атаки украинской армии с 4 июня

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

С 4 июня Вооруженные силы Украины предприняли 263 атаки на российские позиции. Все они были отражены, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг", – поделился министр.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, что ВСУ, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. По его словам, подразделения ВС РФ сорвали две атаки украинской армии в районе Новодонецкого.

До этого российские силы предотвратили две попытки наступления ВСУ в районе Левадного и Пятихаток на запорожском направлении. Бойцы РФ ликвидировали более десятка танков, бронеавтомобили и живую силу.

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