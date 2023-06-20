Минобороны РФ сообщило о безуспешных попытках наступления ВСУ по трем направлениям

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Украинские войска предприняли безуспешные попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки Вооруженным силам России удалось ликвидировать восемь складов с боеприпасами ВСУ. ВС РФ смогли нанести поражение 98 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 112 районах.

Он отметил, что в их число вошли 3-я танковая бригада ВСУ в районе населенного пункта Двуречная Харьковской области, 45-я артиллерийская бригада ВСУ в районе города Северска Донецкой Народной Республики, группировка войск "Запорожье", 128-я горно-штурмовая и 65-я механизированная бригады ВСУ в районах города Запорожье и населенных пунктов Разумовка, Степное и Новоданиловка Запорожской области, а также 106-я и 122-я бригады территориальной обороны в районах города Очакова Николаевской области и Тягинки Херсонской области.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с 4 июня Вооруженные силы Украины предприняли 263 атаки на российские позиции. Все они были отражены.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" подполковник Олег Чехов рассказал, что ВСУ, пытавшиеся наступать на южнодонецком направлении, потеряли больше половины личного состава. По его словам, подразделения ВС РФ сорвали две атаки украинской армии в районе Новодонецкого.

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