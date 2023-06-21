Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в ходе СВО

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российская боевая авиация в условиях спецоперации на Украине показывает высокую эффективность. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

"Очень эффективно работает авиация, это точно. И фронтовая, и армейская, и штурмовая – очень хорошо. Средства поражения хорошие, и летчики работают безукоризненно", – цитирует его ТАСС.

Говоря о важности ВВС в ведении боевых действий, президент напомнил, что именно пехота всегда ждет авиацию. Он также отметил, что работа, которой сегодня занимаются выпускники военных вузов, а также их товарищи, участвующие в СВО, является крайне важной.

Ранее президент заявил, что ВСУ несут серьезные потери. В частности, ВС РФ с начала контрнаступления уничтожили 245 танков и почти 680 бронемашин противника. По его словам, именно этим обусловлено затишье на фронте.



Путин заявил, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан