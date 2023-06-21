Путин заявил о затишье на фронте из-за больших потерь ВСУ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

В боевых действиях на территории Украины наблюдается затишье, поскольку ВСУ несут большие потери как солдат, так и боевой техники. Об этом заявил Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как ни странно, наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери и в личном составе, и в технике", – сказал президент.

В доказательство глава государства привел данные, согласно которым российские военные с начала украинского контрнаступления уничтожили 245 танков и почти 680 бронемашин противника. Потери личного состава ВСУ он называть не стал, отметив, что "они очень значительные".

"Там есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу", – добавил Путин.

Тем не менее российский лидер признал, что украинская армия еще не утратила наступательные резервы. По его словам, Киев сейчас думает над тем, как их использовать, а также занимается восстановлением своей боеспособности.

В то же время президент уверен, что на Украине понимают – перед российскими бойцами у них нет шансов. Именно поэтому, уверен он, ВСУ и решили пойти в контрнаступление.

"Благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, мне кажется, шансов у противника нет. Они это понимают", – подытожил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось. При этом отметил, что, вопреки ожиданиям некоторых людей, настоящие боевые действия не имеют ничего общего с голливудскими фильмами.



Эксперты рассказали, почему солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен