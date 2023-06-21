Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители московского пункта отбора на военную службу по контракту рассказали о своем желании помочь российским бойцам, находящимся в зоне боевых действий.

По словам одного из будущих контрактников, он сразу понимал, что должен участвовать в спецоперации РФ на Украине, однако заключить контракт сразу не было возможности.

"Я из семьи, скажем так, офицеров, поэтому это не обсуждается. Единственное, я ждал, долго не ехал туда. Матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть", – сказал он.

Другой доброволец заявил, что считает своим долгом защитить свою страну.

"Хочу постоять за свою Родину, за свое Отечество", – высказался он.

Еще один мужчина, пришедший в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, не сомневается, что сможет принести пользу в рамках спецоперации. Он рассказал, что хочет помочь бойцам, которые уже сражаются.

"И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там", – добавил он.

Также контракт решил заключить доброволец, у которого уже был такой опыт, и это будет его вторая военная кампания. Он уточнил, что близкие разделяют его взгляды и довольны таким решением.

"Не жалею. Я патриот своей страны", – резюмировал он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила пункт отбора и отметила, что он работает по стандартам МФЦ. По ее словам, для всех посетителей была создана комфортная зона ожидания.



Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим