Депутат МГД Метлина: столичный пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту и оценила уровень организации работы в нем. Она отметила, что пункт работает по стандартам МФЦ.

"Здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам и другим столичным учреждениям", – сказала она.

Метлина заметила, что внутри пункта отсутствуют очереди, так как все необходимые услуги человек может получить в одном месте. Также для всех посетителей была создана комфортная зона ожидания.

Пришедшие в пункт москвичи могут заполнить необходимые анкеты, сделать фотографии, пройти медицинское и психологическое тестирование, сдать анализы и даже оформить банковскую карту, отметила она. Также гражданам доступны услуги нотариуса.

"И самое главное – это маршрут, по которому идет человек, который решил служить по контракту. Максимально четыре дня нужно человеку от его решения пойти служить, от его первого шага сюда до момента, когда он отправляется уже в воинскую часть", – добавила депутат.

Метлина рассказала, что она осталась под впечатлением, увидев большое количество желающих заключить контракт с Вооруженными силами РФ на прохождение военной службы.

"Для меня это неожиданно. Это десятки людей, разных возрастов, и я хочу низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор", – сказала она.

По словам Метлиной, мужчины пришли в пункт по зову своего сердца, что демонстрирует единство России.

Единый московский пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Все желающие могут посетить его с 09:00 до 20:00.

Информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее будущие контрактники рассказали, что пришли в пункт с желанием помочь другим людям. Они отметили, что те, кто в данный момент присутствует в зоне проведения спецоперации, нуждаются в поддержке, которую они готовы оказать.

По словам одного из мужчин, пришедшего в пункт, что чем быстрее будут все собраны, тем быстрее наступит победа.



Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам