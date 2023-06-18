Будущие контрактники рассказали, как пример друзей повлиял на решение пойти на службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Добровольцы, пришедшие в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, рассказали, как пример друзей повлиял на их решение отправиться защищать Родину.

Так, один из будущих контрактников отметил, что его друзья, выполняющие свой служебный долг в зоне спецоперации, послужили для него мотивацией.

"Все в семье служили, это обычный долг перед Родиной. Есть, конечно, друзья, которые там сейчас служат – они тоже немножко послужили мотивацией, чтобы я туда поехал", – признался он.

Другой мужчина тоже отметил, что у него есть много знакомых, как бывших, так и действующих военных, которые решили служить.

"Наша Россия – великая страна, и мы должны защищать ее любыми способами", – резюмировал он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram имеет подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих.



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