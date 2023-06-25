Украинские войска обстреляли ДНР 38 раз за сутки

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли территорию ДНР 38 раз. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Так, на донецком направлении был зафиксирован 21 обстрел со стороны ВСУ из артиллерии калибра 155 миллиметров, на горловском – 17 обстрелов из РСЗО и артиллерии калибра 152 миллиметра.

Всего было выпущено 197 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка, Широкая Балка, Пантелеймоновка, Донецк и Макеевка.

Были повреждены три жилых дома в Никитовском районе Горловки. Сведения о гибели мирных жителей не поступали, как уточнили в представительстве республики.

Ранее сообщалось, что в городе Шебекино Белгородской области произошел пожар на одном из промышленных предприятий после атаки беспилотника.

До этого украинские военные нанесли ракетный удар по городу Бердянску, однако системе противовоздушной обороны удалось сбить все ракеты.

Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Горловке