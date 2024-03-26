ВС РФ нанесли групповой удар по центрам принятия решения на Украине

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ в течение суток нанесли групповой удар дронами и высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что удар был также нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса, местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наемников. Все объекты поражены, цели удара достигнуты, подчеркнули в сообщении.

Помимо этого, российские военные в ходе ударов по Харькову поразили Харьковский национальный университет внутренних дел, где базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины. Также российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю. До этого сообщалось об освобождении железнодорожной станции Алебастровая в ДНР.