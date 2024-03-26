Удары ВС РФ по Харькову поразили расположение штурмбригады МВД и танковое училище

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России в ходе ударов по Харькову поразили Харьковский национальный университет внутренних дел, где базируется штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Там зафиксировали сильный взрыв и большой столб черного дыма. Также, по его словам, российские ВС нанесли удар по танковому училищу ВСУ.

"Было две волны ударов по Харькову: первая – с часу до двух ночи, вторая – в половине четвертого утра, при этом электричество в городе полностью выключили сразу после начала воздушной тревоги, еще до взрывов", – уточнил Лебедев.

22 марта сообщалось, что взрыв с последующей детонацией произошел в районе аэродрома Озерное в Житомирской области. Также ВС РФ нанесли удар по аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области.

Помимо этого, российская армия нанесла удар по харьковскому предприятию транспортного машиностроения имени В. А. Малышева и по объекту "Электротяжмаш", на котором хранилась тяжелая военная техника украинских военных.