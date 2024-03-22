ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК и энергетики Украины

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Взрыв с последующей детонацией произошел в районе аэродрома Озерное в Житомирской области. Также ВС РФ нанесли удар в ночь на 22 марта по аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области. Об этом сообщили ТАСС в подполье.

Также российская армия нанесла удар по харьковскому предприятию транспортного машиностроения имени В. А. Малышева и по объекту "Электротяжмаш", на котором хранилась тяжелая военная техника украинских военных.

"Харьков получил ранним утром более всего прилетов, о которых мы уже сообщали: повреждены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3", – добавил представитель подполья.

Аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области, который принимает истребители F-16 от США, также получил повреждения от удара ВС РФ. При этом он уточнил, что российская армия совершает по этому аэродрому довольно часто обстрелы, который вынуждены постоянно восстанавливать ВСУ.

Кроме того, в Запорожье был нанесен удар и по предприятию "Мотор сич", на котором производится сбор БПЛА ударного типа и переоснащение ракет С-200 для совершения атак по наземным целям. Как сообщили в подполье, ранее завод выпускал авиационное и аэродромное оборудование, но сейчас этот объект находится на грани граха.

Помимо этого, мощный взрыв в ночь на 22 марта был слышен в Днепре в области Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова, а также зафиксировано попадание снарядов ВС РФ в Криворожскую ТЭЦ и в один из нескольких военных городков на окраине в Кривом Роге. При этом источник уточнил, что власти Украины сообщают о повреждении объекта, не озвучивая детали.

"По остальным ударам информация уточняется", – заключил представитель подполья.

В ночь с 21 на 22 марта режим воздушной тревоги затронул все территории Украины. Затем взрывы раздались в Харькове, Запорожье, Сумах, Днепре, Кривом Роге и Хмельницкой области, а также в других регионах.

Спустя время руководитель министерства энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что на территории Украины зафиксированы масштабные повреждения объектов энергетического комплекса. В частности, в некоторых субъектах возникли перебои с электричеством.

