Почему важно вовремя приучать детей к порядку в доме

Куртка валяется на полу, тетрадь по обществознанию пропала еще на прошлой неделе, а домашнее задание по математике школьнику пришлось наскоро делать перед самым выходом из дома. Мама недовольна, папа хмурится, а ученик получает порцию нотаций. На каком этапе родители сделали что-то не так, если ребенок не приучен к порядку? Можно ли исправить ситуацию? И почему надо начать с себя? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.
В начале осени вдруг становится очевидно, чьи дети с малых лет привыкли все аккуратно раскладывать по своим местам, а кто не был приучен убирать за собой хотя бы игрушки. Мамы начинают понимать, насколько коварна фраза: "Оставь. Я сама быстрее сделаю". Ее они часто произносили, когда малыш еще только ходил в детсад.
По принципу "я сама" действуют и вечно занятые женщины, и те, кто привык всегда баловать детей. Одни и рады, чтобы ребенок был самостоятельным, но никак не могут доверить малышу даже элементарные дела, потому что поначалу он выполняет все медленно и неловко. Тогда мамы берут на себя больше, чем надо. Они не оставляют возможности ребенку выработать элементарные навыки. Другие матери берегут детей от домашней работы, потому что привыкли сдувать с них пылинки. Результат в обоих случаях один – школьники не способны без мамы поддерживать элементарный порядок.
Школьнику прежде всего надо объяснить, для чего следует придерживаться порядка. Если ребенок привык складывать учебники и тетради в одну стопку, то вечером ему достаточно протянуть руку и взять нужное пособие, чтобы потом его переложить в ранец. Это гораздо лучше, чем метаться по комнате, заглядывая под диван, рыться на полках и в ящиках стола в поисках необходимых предметов.
То же самое касается школьной формы: у нее должно быть свое законное место. Если ребенок знает, что утром найдет вещи в конкретном шкафу, куда вечером и повесил одежду, то удастся избежать хаоса и суеты.
Родителям следует отвести для вещей ребенка определенное место, чтобы избежать вопросов о том, где лежат футболки и рубашки. Пусть дети сами "рулят" в этом пространстве, без маминых реплик вроде: "Не лезь. Ты мне весь порядок сломаешь". Конечно, у кого-то на первых порах не все толстовки или джинсы будут красоваться на вешалках. Особенно это касается подростков, которые в определенном возрасте игнорируют порядок и просто комкают вещи, заталкивая их в шкаф. Зато несомненный плюс в том, что одежда, по крайней мере, сосредоточена в одном конкретном месте.
Все мы знаем: чтобы требовать от других выполнения каких-то правил, надо и самим их соблюдать. Если родители не очень склонны к порядку, то и от детей сложно ждать каких-то чудес в этом плане. Вопрос о том, почему ребенок вечно не может ничего найти, звучит несколько странно из уст взрослых, которые сами в вечном поиске ключей или мобильных телефонов, особенно перед выходом из дома.
Дерзкие подростки обязательно укажут на это родителям. В таких случаях не следует обижаться на подрастающее поколение.
Можно предложить вместе совершенствоваться в нужном направлении. Например, спросить у школьника совета, как, на его взгляд, лучше организовать пространство, чтобы всем было проще поддерживать порядок.
Кстати, порой у родителей, склонных к хаосу, растут весьма организованные дети, которые терпеть не могут разбросанных вещей. В каком-то смысле отрицательным примером взрослые дают подрастающему поколению важный урок.
Москвичка Ирина рассказывает, что в детстве ей не нравилось, когда дома вещи висели на спинках стульев, а кровати по утрам не всегда заправляли.
"Мама после готовки могла оставить на столе пакет с крупой. Я понимала, что родители всегда заняты. Но, на мой взгляд, можно было найти время на то, чтоб, например, сразу помыть посуду, а не оставлять ее на вечер. Когда я подросла, то стала сама наводить порядок. Теперь у меня своя семья, а дома ни пылинки", – вспоминает женщина.
Правда, дочери Ирины не склонны всегда поддерживать идеальный порядок, и порой отдуваться за всех приходится ей самой. В этом случае личный пример – большое дело. Даже если ребенок не хочет педантично все раскладывать по местам и планировать жизнь на год вперед, как это делают его родители, он все равно усвоит их привычки. Поэтому будет поддерживать порядок – пусть не идеально, но так, чтобы повседневные действия были организованы, а не тонули в хаосе.
Ругать детей, постоянно бегая с тряпкой в погоне за мифическими соринками, тоже не вариант. Иначе в определенном возрасте они станут назло родителям игнорировать порядок. Возможно кто-то из них возьмет эту привычку во взрослую жизнь. Поэтому лучше придерживаться золотой середины. Дом должен быть уютным, а не напоминать идеально чистый плац или квартиру неряшливого холостяка.