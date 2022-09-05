Почему родители не должны платить детям за хорошие отметки

Современные родители порой считают, что для прилежной учебы детям недостаточно похвальных листов и грамот. Добиться отличных результатов в школе любой ценой, даже если придется платить ребенку за отметки, – таков взгляд некоторых мам и пап. Имеет ли смысл давать ученикам деньги за отличную учебу? Почему финансовый стимул не всегда срабатывает? Над этими и другими вопросами размышляла журналист, мать двоих школьников Евгения Бородина.



Детские психологи да и сами родители практически единодушны: за хорошие отметки в дневнике платить не следует. Ребенку с малых лет нужно понимать, что существуют обязанности, которые он должен выполнять без материальных поощрений. По сути, отметки – это и есть оплата за труд в школе. Учишься хорошо и отлично – получаешь пятерки и четверки. Халтуришь – получи премию в виде тройки. Существуют и другие способы мотивации: моральное удовлетворение, гордость за себя и родительская похвала. Во всяком случае, на таком призовом фонде выросли целые поколения.

Обычно денежный вопрос возникает, когда все нематериальные варианты поощрения почему-то не срабатывают. Возможно, родителям не удалось донести до ребенка истину, что он учится прежде всего для себя, а успешная и осознанная учеба поможет найти хорошее место в жизни. Либо школьник достиг подросткового возраста и все отрицает, игнорируя в знак протеста все правила и принципы. Не факт, что плата за отметки в этих случаях будет эффективна. Скорее всего, ученик воспримет ее как очередную победу над родителями, расширение собственных границ и новый инструмент воздействия на взрослых.



Некоторые мамы и папы, оправдывая материальный интерес, считают: денежное вознаграждение за хорошую учебу поможет детям постичь азы финансовой грамотности и приобщиться к основам предпринимательства.



Вопрос спорный. Скорее наоборот – получая банкноты за то, что школьник и так обязан делать, он привыкает к легким деньгам. Получается, платят ребенку только потому, что он хороший, учится на пятерки и четверки и слушается родителей. Этот сценарий может подвести, поскольку во взрослой жизни все по-другому. Зарплата выдается за то, что работник приносит пользу компании, стране или обществу, а не конкретно себе.



Родителям, которые не прочь раскошелиться, нельзя забывать: финансовые реки могут по какой-нибудь причине обмелеть. Например, деньги уйдут на покупку новой квартиры или дорогостоящий отдых, а привычка получать вознаграждения за учебу у детей останется. Тогда не избежать трений и конфликтов.

Так или иначе, финансовый интерес не должен стоять на первом месте при формировании правильного отношения к учебе или будущей работе. Совсем иначе родители смотрят на вознаграждение за отличную учебу по итогам года, а также за успехи в четверти или триместре. Либо за усердие над конкретным предметом, который никак не поддавался. Но благодаря упорному труду ребенку удалось с ним справиться.

В этих случаях некоторые мамы и папы поощряют детей ценными подарками, походами в кафе или интересными поездками. Мероприятие или презент лучше обсудить заранее. Можно пообещать школьнику и денежный приз, если он уже достаточно взрослый, умеет самостоятельно распоряжаться деньгами и не бросит их на ветер.

Родителям стоит понимать: ребенок, заинтересованный в получении образования, и без подарков одолеет учебную программу. Дополнительная награда просто станет для него приятным бонусом. Школьников, которые занимаются спустя рукава, без интереса и морального стимула, никакие деньги не сделают прилежными и старательными.