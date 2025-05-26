ТАСС: следствие по делу о хищении денег у Ларисы Долиной продлено до 3 августа

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Предварительное расследование по уголовному делу о хищении денег у певицы Ларисы Долиной продлили еще на два месяца – до 3 августа, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, фигуранты дела Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев и Артур Каменецкий признали вину в особо крупном мошенничестве. В свою очередь, Андрей Основ отрицает свою причастность.

Источник также рассказал, что в настоящее время следователи продолжают искать других лиц, причастных к преступлению. В связи с чем в Таганский суд Москвы и было направлено ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для всех подозреваемых. В суде подтвердили получение соответствующего прошения.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Злоумышленники заявили артистке, что ее квартирой в Москве якобы заинтересовались мошенники. В результате та продала свое имущество, а все деньги перевела на "безопасный счет".

Спустя время появилась информация, что певица высылала аферистам и другие деньги. В результате общая сумма ущерба составила более 200 миллионов рублей.

По факту произошедшего суд заключил под стражу Цырульникову и арестовал еще одного участника мошеннической схемы. Также были задержаны двое мужчин – житель Йошкар-Олы и житель Татарстана.

Позже артистка подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру, а покупательница, которая приобрела это жилье легально, оказалась без квартиры и денег.