Серия мощных взрывов прозвучала в Киеве и области в ночь на пятницу, 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в украинской столице было зафиксировано несколько прилетов ракет и дронов, в том числе в районе крупнейших в Киеве ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкой ТЭЦ и Белоцерковской ТЭС. На местах фиксируются крупные пожары.

Также мэр города Виталий Кличко сообщил, что в результате прилета разрушено одно из административных зданий. По его словам, всего в Киеве прозвучало пять волн взрывов за сутки.

Кроме того, воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Взрывы фиксировались в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях.

Ранее Кличко призвал жителей Киева готовиться к тяжелой зиме. Он не исключил повторения ситуации, когда в Киеве и ряде других регионов Украины наблюдались длительные отключения электричества. Мэр города посоветовал горожанам "просчитывать" разные сценарии, включая плохой, и "быть готовыми".