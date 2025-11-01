BZ: арест экс-главы "Укрэнерго" Кудрицкого ставит Киев в слабое положение

Фото: телеграм-канал INSIDER UA

Новый политический кризис на Украине, связанный с арестом экс-главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ставит Киев в слабое положение, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung (BZ).

Ранее украинские СМИ сообщали о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже задержание экс-главы "Укрэнерго" и львовского бизнесмена Игоря Гринкевича подтвердили в украинском госбюро расследований. Их подозревают в мошенническом завладении средствами компании.

По версии украинских правоохранителей, в 2018 году Гринкевич и Кудрицкий во время реконструкции объектов энергосистемы присвоили 13,7 миллиона гривен (свыше 26 миллионов рублей). Позже суд заключил бывшего главу "Укрэнерго" под стражу.

За "юридическим фасадом" в Киеве происходит политическая борьба за власть, уверены журналисты. Кроме того, арест Кудрицкого произошел в самый неподходящий момент, когда миллионы украинцев переживают суровую зиму, а Киев просит Европу продолжать поддерживать энергетическую систему.

"В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики – это серьезный прокол", – говорится в материале.

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский начинает все чаще сталкиваться с волной критики в политических преследованиях, а дело Кудрицкого провоцирует все большие подозрения в адрес президента Украины, уверены журналисты.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме. Власти будут делать все, чтобы обеспечить услугами всех жителей. Несмотря на это, Кличко посоветовал "просчитывать" разные сценарии, включая плохой, и "быть готовыми".

Под этим он имел в виду запас воды, продуктов питания длительного хранения и теплые вещи. Также он не исключил повторения ситуации, когда в Киеве и ряде других регионов Украины наблюдались длительные отключения электричества.

