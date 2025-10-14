ТАСС: на двух станциях метро в Киеве пропал свет

Фото: телеграм-канал "Реальний Київ | Украина"

На двух станциях киевского метро наблюдается отключение света, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Свет пропал на станциях "Крещатик" и "Арсенальная", однако власти города не сообщали об этом официально. При этом известно, что в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, а также частично в Кировоградской, Киевской и Черкасской областях введены аварийные отключения света.

По данным СМИ, ситуация также затронула центр самого Киева, Голосеевский и Соломенский районы.

Ранее в украинской столице из-за проблем с электроснабжением произошел транспортный коллапс. Метрополитен работал с большими перебоями, в наземном транспорте образовалась серьезная давка, а цены на такси выросли.

