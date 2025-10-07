РИА Новости: взрывы прогремели в Полтаве на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов прозвучало в Полтаве в центральной части Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Подробности случившегося пока не приводятся. На момент публикации воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Черниговской областях Украины.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили украинские объекты энергетической инфраструктуры, нефтяной промышленности и склады с горючим.

Эти объекты обеспечивали деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также ВС РФ ударили по местам хранения и подготовки беспилотников ВСУ дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.