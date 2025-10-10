Транспортный коллапс произошел в Киеве из-за блэкаута

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

В Киеве из-за проблем с электроснабжением произошел транспортный коллапс, сообщает телеканал "360" со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что в столице Украины метро работает с большими перебоями. Например, по зеленой линии поезда ходят только по правой стороне, цены на такси выросли, а в наземном транспорте образовалась серьезная давка.

В СМИ также появилась информация о том, что в Дом Правительства Украины привезли биотуалеты, передает News.ru. Сотрудники Верховной рады запасаются водой в бутылках.

Администрация Киева утверждает, что привлекла к ликвидации последствий случившегося все службы. Аварийные отключения наблюдаются и в ряде регионов на востоке Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что ночью в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кременчуге и в подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало несколько взрывов. В десяти регионах страны объявляли воздушную тревогу.

