Глава ДНР назвал ситуацию на Украине близкой к критической

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" назвал ситуацию на Украине близкой к критической. Он связал это с проблемами с энергетикой.

Несмотря на это, по словам Пушилина, украинская сторона все еще пытается "доставить неудобства" жителям Донбасса. Однако глава ДНР отметил, что российские военные планомерно выполняют свою работу.

По предварительным данным, Украина за последние дни потеряла 1 гигаватт электрической генерации, в результате чего свет мог пропадать более чем на 12 часов.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города готовиться к непростой зиме, в том числе сделать запасы воды, продуктов питания и теплых вещей. По его словам, город будет делать все, чтобы обеспечить услугами жителей.

Несмотря на это, Кличко посоветовал "просчитывать" разные сценарии, включая плохой. Кроме того, он не исключил повторения ситуации, когда в Киеве и ряде других регионов Украины наблюдались длительные отключения электричества.

В частности, с 10 сентября в различных украинских регионах начались многочасовые отключения света. Власти страны заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, а министр энергетики Украины Светлана Гринчук назвала ситуацию "очень сложной".