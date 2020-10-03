Врач Трампа рассказал о состоянии президента

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Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли сообщил, что президент, который проходит лечение от коронавируса, чувствует себя хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

Доктор добавил, что госпитализация Трампа была мерой предосторожности.

"Мы сейчас очень рады прогрессу, который демонстрирует президент", – добавил врач.

По его словам, лидер по-прежнему кашляет, у него наблюдается усталость и насморк.

Еще одна группа врачей, которая имеет отношение к лечению президента, рассказала, что у него нет проблем с дыханием или передвижением. При этом крови его хорошо насыщена кислородом (уровень составляет 96 процентов).

Дональд Трамп был госпитализирован в военный госпиталь накануне. Специалисты отмечают, что он готов был покинуть стены больницы уже в субботу.

В ходе лечения лидер США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.

О заражении коронавирусом Дональда Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября.

