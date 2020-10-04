Назван порядок действий в случае серьезной болезни Трампа

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В случае, если Дональд Трамп, который заразился коронавирусом, не сможет выполнять свои обязанности, пост главы государства США должен будет занять вице-президент страны Майк Пенс. Об этом сообщает газета The Telegraph, где опубликован план действий американского правительства.

В издании отметили, что Дональд Трамп находится в зоне риска по COVID-19.

"В свои 74 года Трамп относится к возрастной категории, которая считается наиболее уязвимой для коронавируса", – написали в The Telegraph, добавив, что у Трампа также наблюдается ожирение, что усугубляет положение.

Лечащий врач президента Шон Конли сообщает, что состояние лидера в настоящее время хорошее. Он получает необходимое лечение. Врач выразил надежду, что Трамп и в условиях карантина будет исполнять свои обязанности. Однако в случае форс-мажора президентские полномочия перейдут Майку Пенсу. Если и он заболеет коронавирусом, управление страной перейдет демократу Нэнси Пелоси.

В этом случае демократическая партия США возглавит Белый Дом до 3 ноября, когда состоятся президентские выборы.

Ранее глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз подтвердил, что самочувствие президента США Дональда Трампа ухудшилось в пятницу, 2 октября. При этом лечащий врач Трампа Шон Конли заверил, что лидер чувствует себя хорошо, и его госпитализация была мерой предосторожности.

В ходе лечения лидер США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.

О заражении коронавирусом Дональда Трампа и его жены Мелании стало известно 2 октября.

