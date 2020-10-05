Пресс-секретарь Белого дома заразилась коронавирусом

05 октября, 19:05
Фото: ТАСС/Zuma
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани рассказала, что получила результаты теста на коронавирус. В своем аккаунте в Twitter она сообщила, что у нее выявили COVID-19.
Она отметила, что до этого исследования показывали лишь отрицательные результаты. Макинани сообщила, что болезнь протекает у нее бессимптомно.
Пресс-секретарь подчеркнула, что в связи с положительным тестом на COVID-19 она уходит на карантин. В ближайшее время она будет исполнять свои обязанности дистанционно.
2 октября стало известно, что коронавирус обнаружили у Трампа. Сообщалось, что он и его супруга Мелания чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.
Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Сообщалось, что у главы США высокая температура и падение кислорода в крови. Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и что президент чувствует себя хорошо.
Согласно плану действий американского правительства, если Трамп не сможет исполнять свои обязанности из-за болезни, то его должность должен будет занять вице-президент США Майк Пенс. Однако вчера Трамп сообщил, что скоро вернется к предвыборной кампании.
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