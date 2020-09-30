Теледебаты Трампа и Байдена состоялись в США

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В США прошли теледебаты кандидатов в президенты республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что это были первые теледебаты Трампа и Байдена. Эфир велся из университета "Кейс Уэстерн Ризерв" в Кливленде.

Дебаты были разделены на 6 частей по 15 минут. В начале каждого отрезка ведущий – журналист компании Fox News Крис Уоллес – задавал вопрос кандидатам.

Сообщается, что кандидаты в президенты почти поровну поделили между собой эфирное время: Трамп говорил 39 минут и 6 секунд, а Байден уложился в 37 минут и 56 секунд.

В процессе дебатов действующий президент США подверг сомнению умственные способности соперника. Трамп также несколько раз перебивал Байдена. В ответ кандидат от демократической партии предложил оппоненту заткнуться.

Кроме того, Байден обвинил Трампа во лжи, назвал его клоуном, а также худшим президентом в истории США.

Следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами. Третья встреча запланирована на 22 октября в Нэшвилле.

В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок. Действующий лидер страны будет бороться за президентское кресло с кандидатом от демократов Джозефом Байденом. Президентские выборы запланированы на 3 ноября.

Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок

Ранее Байден сравнил Трампа с собакой в разговоре с Порошенко. Предполагается, что такой диалог произошел в 2016 году.

В свою очередь, Трамп призвал Байдена пройти тест на наркотики. Действующий президент США обратил внимание, что на дебатах в ходе праймериз его оппонент неожиданно стал выступать лучше.