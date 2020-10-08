Второй раунд дебатов между Трампом и Байденом пройдет дистанционно

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Второй раунд дебатов между действующим президентом США Дональдом Трампом и кандидатом на пост Джо Байденом состоится в дистанционном формате, сообщает RT.

Отмечается, что это связано с заболеванием Трампа коронавирусом. Дебаты проведут 15 октября.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии баллотируется действующий глава государства Трамп. Его оппонент Джо Байден представляет Демократическую партию.

29 сентября состоялся первый этап теледебатов между кандидатами на пост президента США. В ходе мероприятия Трамп регулярно подвергал сомнению умственные способности Байдена, а тот обвинил оппонента во лжи и назвал его клоуном и "щенком Путина". Теледебаты посмотрели более 73 миллионов американцев.