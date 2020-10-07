Трамп разрешил рассекретить данные о его связях с Россией

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Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить документы, связанные с приписываемыми ему связей с Россией.

Также он решил обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Глава Белого дома в Twitter назвал данные о связях с Россией единственным величайшим политическим преступлением в американской истории и напомнил, что всю информацию про якобы сговор с РФ он уже давно рассекретил.

В 2016 году власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Москве это неоднократно отрицали.

На основе неподтвержденного доклада о связях Трампа с РФ американские спецслужбы следили за сотрудниками его штаба.

Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств сговора.