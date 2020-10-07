Трамп разрешил рассекретить данные о его связях с Россией

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Фото: depositphotos/actionsports
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить документы, связанные с приписываемыми ему связей с Россией.
Также он решил обнародовать информацию, связанную с перепиской экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.
Глава Белого дома в Twitter назвал данные о связях с Россией единственным величайшим политическим преступлением в американской истории и напомнил, что всю информацию про якобы сговор с РФ он уже давно рассекретил.
В 2016 году власти США обвинили Россию во вмешательстве в выборы. В Москве это неоднократно отрицали.
На основе неподтвержденного доклада о связях Трампа с РФ американские спецслужбы следили за сотрудниками его штаба.
Впоследствии "российское дело" расследовал спецпрокурор Роберт Мюллер, который не нашел свидетельств сговора.
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