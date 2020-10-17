Трамп пошутил, что в случае поражения на выборах вынужден будет покинуть США

Фото: AP/Patrick Semansky

Президент США Дональд Трамп в шутливой форме предположил, что ему, может быть, придется покинуть страну, если на президентских выборах победа достанется Джозефу Байдену. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал на предвыборной встрече со сторонниками в штате Джорджия. Трансляция велась телеканалом Fox News.

"Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю", – обратился к своим сторонникам Трамп.

Ранее действующий американский лидер ушел от прямого ответа на вопрос о гарантии по мирной передаче власти после выборов. Трамп выразил уверенность в своей победе и заявил, что вместо передачи власти "будет продолжение".

Соперник Трампа от Демократической партии Джозеф Байден ранее обвинил президента в разжигании ненависти. Он отметил, что риторика Трампа приводит к росту общественной напряженности.