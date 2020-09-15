Трамп назвал ужасно скучной новую книгу Вудворда о нем

16:16
Фото: depositphotos/actionsports
Дональд Трамп заявил, что ознакомился с книгой американского журналиста Боба Вудворда "Ярость" и посчитал ее ужасно скучной.
"Я просмотрел ее вчера вечером, и она ужасно скучная", – сказал президент США в эфире телеканала FoxNews.
В опубликованных СМИ выдержках из книги говорится, что Трамп признавал опасность коронавируса, но публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя это, американский лидер заявил, что не хотел нагнетать панику в стране.
Также в книге отмечается, что Трамп рассказывал о неслыханной системе вооружений во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР в 2017 году. Вудворд пишет, что анонимные источники были удивлены тем, что Трамп говорит о новых секретных системах вооружения.
Первая книга Вудворда об американском лидере "Страх: Трамп в Белом доме" вышла в 2018 году. В ней описываются разногласия внутри администрации президента США. При этом в Белом доме назвали вымыслом содержавшуюся в книге критику в адрес Трампа.
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