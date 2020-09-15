Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Предвыборный штаб Дональда Трампа использовал в своей рекламной кампании фото с изображением российских самолетов и автоматов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Рекламу с 8 по 12 сентября могли видеть пользователи интернета на территории США. На ней были изображены силуэты военных с оружием, а на фоне летели три самолета. Все это сопровождала надпись: "Поддержите наши войска".

Опрошенные эксперты заявили, что на фото изображены МиГ-29 российского производства, а автоматы в руках солдат – это АК-74. Авторы публикации считают, что для создания рекламы взяли стоковую фотографию из Сети.

Выборы пройдут в США 3 ноября этого года. В конце августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй срок.

