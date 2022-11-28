В США раскритиковали Байдена за его "пугающее" селфи с двумя маленькими девочками

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Президента США Джо Байдена раскритиковали за селфи с двумя девочками во время его рабочего визита на остров Нантакет, сообщает Ura.ru.

Две маленькие девочки находились в магазине. В этот момент Байден подошел к витрине и застыл, ожидая совместного снимка. Журналистка издания Nantucket Current Минди Робинсон подчеркнула, что на фотографии президент США выглядит "пугающе".

"Как в фильме ужасов. Кто-нибудь спасите детей!" – написала она в комментариях к публикации.

По мнению некоторых пользователей Сети, если бы на месте американского лидера был другой мужчина, многие пришли бы в ужас от ситуации.

Ранее Байден признался, что общался с одним из первооткрывателей гормона инсулин, но оба исследователя – доктор Фредерик Бантинг и профессор Джон Джеймс Ричард Маклауд – скончались еще до его рождения.

Американский лидер выступал с речью на мероприятии, которое было посвящено здравоохранению Соединенных Штатов. В своей речи на том же мероприятии он ошибочно заявил, что его сын Бо Байден погиб во время службы в Ираке. Известно, что он служил на Ближнем Востоке в 2008–2009 годах, однако умер от рака в 2015 году.

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